Baradit ofreció disculpas por dichos sobre violencia a convencionales: "Las palabras que emití ayer no me representan"

El convencional Jorge Baradit, se disculpó esta jornada ante la mesa, luego de que en declaraciones emitidas ayer ante los medios de comunicación, justificó hechos de violencia en contra de sus pares de Chile Vamos y de Luciano Rivas, quien acusó que hasta su casa llegaron desconocidos para amenazarlo.

Aunque inicialmente planteó que los hechos eran condenables, luego dijo que le parecía "conveniente que ellos también sufran un poquitito lo que nosotros, los chilenos, hemos sufrido desde el estallido social: persecución, violencia, represión en las calles. Que ellos le tomen un poquitito el gustito no me parece tan malo".

"Las palabras que emití ayer no me representan", dijo Baradit hoy, y añadió que "soy y fui víctima de la violencia del Estado y no se la deseo a nadie".

El convencional dijo que se comunicó con Luciano Rivas para disculparse, y que también "ofrezco las disculpas a la mesa por los problemas que puedo haber ocasionado".

"Al menos yo, y espero que Luciano también, doy por cerrada esta situación", dijo.