Luis Núñez arriesga 12 años de presidio al ser acusado de homicidio

El exfutbolista nacional Luis Núñez arriesga una condena de 12 años de presidio efectivo, debido a su supuesta participación en el homicidio de Juan Pinto el año 2018 en La Legua.

El volante que brillara en Universidad Católica se encuentra en prisión preventiva y, tras un año medio desde su detención, tendrá su juicio oral, el cual está fijado para el 23 de julio.

Ante esto, de acuerdo a radio Biobío, la parte querellante solicita 12 años de presidio para el apodado ‘Lucho Pato’ por el delito de homicidio simple.

En marzo pasado y desde la cárcel, Luis Núñez aseguró no haber participado de la muerte de Pinto hace tres años. “Soy inocente. Yo no he matado a nadie. Nunca he tenido una pistola en mis manos. Es imposible haber matado a alguien sin pistola”, indicó a La Tercera.

Consignar que Núñez fue capturado en febrero de 2020 en Bolivia, donde se encontraba prófugo desde hace 14 meses). Tras la detención por parte de la PDI, fue trasladado a Santiago, en donde fue formalizado.