Boric ante reiteración de críticas de Jadue: "Me interesa que las fuerzas de cambio salgan fortalecidas y no andar con patadas en las canillas"

El precandidato del Frente Amplio y diputado por Magallanes, Gabriel Boric (CS), volvió a responder en tono moderado, luego de que su contendor en Apruebo Dignidad, el candidato del PC, Daniel Jadue, reiteró las críticas en su contra por la aprobación de la ley para sancionar a quienes participen en saqueos y barricadas.

Esta jornada, al recibir el apoyo de colectivos socialistas, Jadue dijo que "aquí hay un hecho objetivo: en nuestro país hay una ley que criminaliza la protesta social y hay quienes le abrieron la puerta a esa criminalización", reafirmando sus dichos del lunes.

Ante ello, Boric planteó que "respecto de la Ley Antisaqueos, nosotros aprobamos en general, lo reconocimos como un error y posteriormente votamos en contra de todas las tipificaciones que penalizaban la movilización social".

El parlamentario añadió que "estamos postulando para ganar y no voy a entrar en polémicas de última hora; lo que me interesa es que las fuerzas de cambio salgan fortalecidas y no andar con patadas en las canillas en el último momento, para perjudicar a quien yo espero que siga siendo mi aliado".