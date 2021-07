Apruebo Dignidad y Chile Vamos zanjan hoy en primarias sus candidaturas presidenciales

Entre las 08 horas y las 18 horas de esta jornada, se llevarán a cabo las elecciones primarias con la que los pactos Chile Vamos y Apruebo Dignidad definirán a sus candidatos presidenciales.

En el caso del oficialismo, son cuatro los postulantes a representar al sector: el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones (Evopoli); el ex parlamentario y ex ministro de Defensa, Mario Desbordes; (RN), el ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI) y el ex ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel (ind).

En el caso de Apruebo Dignidad los candidatos son el diputado por Magallanes, Gabriel Boric (Frente Amplio) y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

Durante la semana, el Servicio Electoral recordó que en las elecciones de hoy no estan habilitados para participar quienes militen en partidos políticos que no formen parte de los conglomerados que zanjan hoy su candidatura presidencial. Si pueden realizarlo independientes y militantes de los partidos de Chile Vamos y Apruebo Dignidad.

Además, el organismo llamó a consultar los datos electorales en el sitio Consultaservel.cl, debido a que por la magnitud del proceso, se fusionaron mesas y algunos locales de votación pueden haber sido modificados.

Para los comicios de hoy, las personas deben concurrir a los locales de votaciones portando un lápiz pasta azul, alcohol gel y mascarilla.

El ministerio de Transportes, además, dio a conocer que esta jornada habrá 1.186 servicios especiales a nivel nacional, en tanto que en Santiago Metro será gratuito, al igual que diversos servicios de EFE.

