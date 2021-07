Piñera dijo estar confiado que candidato de Chile Vamos llegará a la segunda vuelta

Hasta el colegio Juan Pablo II en la comuna de Las Condes, llegó el presidente Sebastián Piñera, para sufragar en las primarias presidenciales.

Tras emitir su voto, el Mandatario dijo que tiene el convencimiento de que el candidato de Chile Vamos, estará en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

"Tengo plena confianza de que el candidato que elijamos en Chile Vamos va a estar en primera y segunda vuelta", expresó Piñera.

El Presidente además llamó a los ciudadanos a participar del proceso eleccionario con seguridad y añadió que se han tomado todas las medidas para que el proceso eleccionario sea seguro en materia sanitaria. "Es verdad que estamos en vacaciones de invierno, un fin de semana largo, que hemos ido ampliando las libertades avanzando en el plan Paso a Paso, porque hemos podido ir controlando la pandemia".

"Espero que los chilenos cumplamos con nuestro compromiso, que seamos parte de la democracia. Hoy es el primer paso para elegir al próximo presidente de Chile", añadió.

Respecto de su sucesor, Piñera dijo que encontrará una economía en recuperación y que "le van a tocar nuevas responsabilidades: expandir y no restringir las libertadoes; fortalecer y no debilitar el progreso. Porque para tener mejor salud, mejor educación, se requiere crecer y algunos creen que el crecimiento llega como maná del cielo y eso no es así, el crecimiento hay que ganarselo".

"Espero que el próximo Presidente tenga un fuerte y claro compromiso con la libertad, la paz, el progreso de todos los chilenos y plena conciencia de que el desarrollo o es inclusivo o sustentable e integral, o simplemente ese desarrollo no tiene sentido", agregó.