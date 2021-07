Pamela Jiles descartó ser candidata presidencial: "No me interesa ese desarrollo político"

Durante esta jornada la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, descartó ser parte de la carrera presidencial asegurando que "no me interesa ese desarrollo político".

"Ustedes saben que yo nunca me sentí candidata presidencial, yo no puedo evitar aparecer en las encuestas en ese puesto, pero nunca ha sido lo presidencial algo que me atraiga o que me parezca interesante", expresó la parlamentaria.

Jiles además sostuvo que "nunca acepte una propuesta que hizo mi partido hace más de un año, en el sentido de que yo fuera su candidata y no lo voy hacer, no me interesa ese desarrollo político, me parece que hay otras personas que pueden hacer eso mucho mejor y yo espero, si la gente así lo quiere, seguir siendo parlamentaria en el próximo período".

Finalmente, la diputada humanista felicitó a Gabriel Boric por su triunfo y llamó a generar proyecto de oposición amplio y sin exclusiones.