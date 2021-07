Paula Narváez exige definicion presidencial a la brevedad: "Temo que de no tomarla, el proceso sea irreversible"

La candidata del PS-PPD-PL y Nuevo Trato, Paula Narváez, exigió este mediodía en un acto de campaña, la definición presidencial de Unidad Constituyente, luego de las elecciones primarias llevadas a cabo por Apruebo Dignidad y Chile Vamos este domingo.

"El cuadro esta incompleto. Falta un sector político fundamental: el socialismo democrático y el progresismo, que no puede renunciar a estar en esta elección presidencial".

La ex vocera del gobierno de Michelle Bachelet, dijo además que "no hay más tiempo para estas definiciones y temo que de no tomarlas, el proceso sea irreversible".

"Para este sector político, creo fundamental tomar la responsabilidad de hacer esta definición a la brevedad. Es lo que país demanda", añadió.

Las palabras de Narváez se producen luego de que a fines de la semana pasada, la DC anunció que la definición presidencial la realizará a mediados de agosto durante su junta nacional, a menos que, se acuerde una definición previo a esa fecha.