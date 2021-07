Machi Linconao respondió a Marinovic y dijo que intervenir en mapudungun es un derecho amparado por Ley Indígena

La machi Francisca Linconao, representante de pueblos originarios en la Convención Constitucional, respondió a los dichos de la representante del distrito 10, Teresa Marinovic, quien le dijo que hacía un "show" al hablar en mapundungun durante sus intervenciones.

"Se debe saber que estoy con todo el Derecho a mi favor, cuando hablo en mapuzungun en mi rol como constituyente está amparado, entre otras, por la propia Ley Indígena", aclaró Linconao mediante una declaración pública.

Linconao además dijo que Marinovic "me ha acusado de "dictadora", y hoy, dice que he montado “un show” porque me he expresado en mi lengua materna", y añadió que dichas palabras "han generado incitación al odio racial y denigración a sectores considerados como vulnerables, tanto en Chile como a nivel internacional: afecta a mujeres, adultas mayores y pueblos indígenas".

"Solicitamos a la opinión pública a condenar estos hechos, y a denunciar cada expresión que incite a la discriminación y a la violencia en contra de grupos y personas vulnerables. Al Mapuche se respeta", pidió Linconao.

