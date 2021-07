Día Mundial del Perro: sepa cómo regalonearlos para que de verdad gocen

"Yo creo que bien temprano en la mañana voy a llevar a la Nieves al cerro y le voy a dar de sorpresa unas galletas que le gustan, pero que como son caras sólo le compro para ocasiones especiales. Como durante el día no voy a poder estar con ella, le voy a dejar comida especial y en la noche le voy a hacer cariño". Esos son los planes que el ingeniero comercial Sergio Mendoza (33) tiene para regalonear hoy a su compañera peluda, en el Día Mundial del Perro.

Por sencilla que suene en tiempos en que hay tortas, disfraces, anteojos de sol y hasta spas para perros, la forma elegida por Mendoza para agajasar a su compañera de vida es, posiblemente, más que suficiente para hacerla feliz. Esto, tomando en cuenta las pistas que dio a este medio la veterinaria, etóloga y directora interina de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor, Carmen Luz Barrios, para asegurarse de que los canes lo pasen realmente bien en su día.

Respecto de la comida, la experta dijo que si bien no todos los perros la disfrutan por igual, "hay muchos que son bastante ávidos por el tema. Siempre tienen un snack u otro alimento favorito, pero eso depende de cada perro", explicó. Por eso, si se busca el goce canino hay que saber cuáles son los sabores que seducen a cada animal.

Otro elemento importante en las celebraciones son, por supuesto, los regalos. Aquí, la recomendación de la veterinaria fue optar por esos juguetes que sirven para poner un snack adentro, de modo que se entretengan un rato y además puedan disfrutar de su comidafavorita. También, dijo la experta, se puede elegir un juguete interactivo para que desarrollen sus habilidades cognitivas y se diviertan con sus humanos.

El panorama, por supuesto, también es importante. Tal como hará el humano de Nieves, Barrios aconsejó llevarlos a un lugar donde puedan correr, saltar y jugar a sus anchas. Un cerro es ideal, sobre todo para los perros que realmente disfrutan de la actividad física. Para otros, puede bastar con una vuelta por un parque o plaza.

Mayor sofisticación

Hay estudios que aseguran que los perros disfrutan de ciertos tipos de música. Esto lleva a preguntarse, ¿vale la pena ponerles música a los canes? Y la respuesta de la etóloga fue que sí.

"Hay frecuencias de sonido que son más relajantes para ellos. Hoy en el mercado existen unos parlantes que vienen con frecuencias de sonido que relajan a los animales porque se ha estudiado que esas frecuencias sirven. En investigaciones se ha visto que, por ejemplo, la música clásica de tempos más lentos hace que se relajen estos animales, así como el heavy metal los altera, los activa mucho", explicó.

También puede resultar muy relajante un masaje. Por ejemplo, dijo la experta, "hay un sistema de masoterapia para perros que se llama Tellington TTouch y que es bien recomendado y conocido a nivel internacional".

¿Y la ropa?

"Tratemos de no antropomorfizar al perro, no humanizarlo hasta un punto que no disfrute", dijo Barrios. De acuerdo con la profesional, a veces la ropa puede resultarles cómoda y reconfortante, sobre todo a perros que tienen poco pelo y están acostumbrados a estar en interiores. pero no todo sirve.

Entre las prendas que podrían ser una buena alternativa, la etóloga contó las capas y polerones, pero llamó a no ponerles zapatos, ni orejitas ni disfraces, puesto que "los perros no disfrutan de ellos, sino sólo sus dueños".