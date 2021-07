Kidd Tetoon: "No es complejo preparar los platos, lo más difícil es encontrar las cosas para cocinar en el estudio"

Mañana se emite el primer capítulo de "El Discípulo del Chef", el programa culinario que irá en horario prime por las pantallas de Chilevisión.

El programa conducido por Emilia Deiber se enfoca en tres grupos liderados por los chefs Carolina Bazán, el italiano Ennio Carota y el español Sergi Arola.

En total, el programa contará con 18 participantes, como Patricia López, Giuliana Sotela, Helhue Sukni, Renata Bravo, Yuhui Lee, María Eugenía Larraín, Iván Cabrera, Camilo Huerta, Bombo Fica, Felipe Izquierdo, Gala Caldirola, Kidd Tetoon, Constanza Ríos, Helénia Melán, Fabricio Vasconcellos, Álvaro Morales, Jacqueline Pardo (madre de Arturo Vidal) y Víctor "Zafrada" Díaz.

Matías Díaz, mejor conocido como Kidd Tetoon, afirma que los primeros días de grabaciones "fueron bastantes locos". El cantante de trap debutará en televisión con este programa, por lo que, de acuerdo a sus palabras, tuvo que adaptarse.

"Estaba trabajando en mi álbum cuando el canal me invitó a participar y me sentí súper afortunado y muy ansioso porque nunca he hecho algo en televisión", dice.

"Igual, la experiencia no fue difícil, era cosa de acostumbrarse. Además, como es un programa de cocina, los chefs te van enseñando cada tip y cada detalle. Es bastante interesante", comenta.

Sobre su experiencia en la cocina, el cantante afirma que ya se manejaba en casa. "Pero no mucho la verdad, porque no es algo a lo que me dedicaba mucho", bromea. De todas formas, la voz de "Iluminai" afirma que "acá he aprendido varias cositas que voy a hacer en casita".

Sin embargo, hay algo más complejo que el preparar platos. "Lo más difícil es encontrar las cosas para cocinar", reflexiona. "Algunas están por ahí entre medio y entre los nombres de los productos y todo ando medio perdido", admite.

Kidd Tetoon afirma que no conocía en persona a sus compañeros antes de entrar al estudio. "Los conocía sólo por lo que he visto en televisión", comenta entre risas. "Pero al poder compartir con ellos me di cuenta que era un placer trabajar juntos", añade.

De todas formas, el también creador de "Skt un blunt" asegura que no tiene compañero favorito. "No hay nadie con quien me lleve mejor o peor que con otro, pero con quien más he hablado fue con Camila Huerta, que me ha dado muchos consejos sobre el mundo de la tele", comparte.

El joven de 19 años saltó a la fama en 2019 con el tema "Skt un blunt", donde se ríe de su sobrepeso, está sin polera y usa pistolas en personalidad de gangster. La canción, que buscaba hacer parodia del tema "Flyte" de Pablo Chill-e, acabó alcanzando una gran popularidad, lo que provocó que el joven músico irrumpiera en la escena urbana.

El año pasado el cantante firmó con Sony Music Latin y se consolidó por ser el primer chileno, junto a Diego Smith, en grabar con el reggaetonero Ozuna en "Iluminati Remix".