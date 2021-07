Jaime Bassa: "No hay argumentos para decir que algún sector político esté siendo excluido en la Constituyente"

12:54 "No hay condiciones especiales para el uso de la palabra de nadie", sostuvo.

"La diversidad de esta constituyente y la amplitud de discursos han generado cierta incomodidad en sectores que habían estado acostumbrados a monopolizar estos espacios institucionales", sostuvo el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, analizando el proceso que se lleva adelante y descartando que exista exclusión de sectores al interior del espacio.

"No hay condiciones especiales para el uso de la palabra de nadie, no hay condiciones particulares para que alguien diga 'he sido excluido'", sostuvo a La Tercera.

"No hay argumentos para decir que algún sector político esté siendo excluido en la constituyente", zanjó.

Y en esta línea, replicó que "todas las fuerzas políticas y sociales que están representadas en la constituyente son minoritarias".