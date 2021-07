El martes la precandidata Yasna Provoste definiría si deja su cargo como presidenta del Senado

La precandidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, señaló que el día martes 27 de julio definirá si continúa ejerciendo su cargo como presidenta del Senado, de cara a las elecciones del 21 de noviembre.

En conversación con CNN Chile, comunicaría la decisión en la reunión que realizan los días martes los miembros de la oposición. Lo anterior tras presiones de Chile Vamos para que deje el cargo.

“Yo nunca he puesto el rol que tengo al servicio de una tarea electoral (…) Me enteré en el camino de las declaraciones de Chile Vamos exigiendo la renuncia. Yo soy presidenta del Senado porque la mayoría, que es la oposición, me ha puesto en esta tarea. Voy a ser muy respetuosa de las decisiones colectivas que hemos tomado y seguiremos tomando en Unidad Constituyente”, señaló Provoste.

A lo anterior agregó: “Me parece que dentro de esos hitos y de esa calendarización, el día martes que es el día que habitualmente nosotros nos reunimos en la oposición… Ahí conversamos los temas legislativos y temas también de políticas coyunturales y contingentes, así que me imagino que este será un tema que estará presente en esa conversación“.