Andrés Caniulef se compró su primer auto a los 44 años

El periodista Andrés Caniulef recién a los 44 años se compró su primer auto. Antes de la pandemia había realizado un curso de manejo, pero aprovechó el contexto de cuarentena para realizarlo nuevamente y sacar su licencia de conducir. Asegura que una situación ocurrida en su infancia le generó el miedo a conducir. En el verano de este año se puso una meta, que para su próximo cumpleaños (el 24 de junio) debía saber conducir un auto. Las clases las realizó los fines de semana, pero también contó con la ayuda de su papá, así dijo el panelista de Me Late Prime ( TV+) LUN.

"Creo que me sirvió aprender a manejar en cuarentena, con las calles con menos automóviles. Eso me dio más seguridad. Aunque hoy me toca el taco habitual de la ciudad, se me ha hecho más fácil de lo que me esperaba", contó Caniulef.

Sobre su decisión dice que "sentía que era el momento. Uno viene formateado y aprender a manejar es parte del proceso de vida. Siento que traté de rebelarme a eso y fui postergando la opción de manejar y tener un vehículo. antes no era tan necesario para mí".

Una de las cosas que más le ha costado en este proceso es lograr estacionarse bien. "Todavía me cuesta estacionar muy pegado entre dos autos. Lo evito hasta hoy: me doy un par de vueltas antes de hacerlo para ver si encuentro otra opción"

El periodista de espectáculo asegura que "me gustaría seguir este proceso de alegría y estar bien. quizás me falta mi casa".