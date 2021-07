Boric: "La pregunta es quién es el candidato más competitivo para ganarle a la derecha y quién representa a las fuerzas de cambio"

09:11 El parlamentario valoró la figura de Yasna Provoste y dijo que la carrera presidencial no sólo se trata de los nombres, sino también de con quienes formarán un eventual gobierno. "No me siento acorralado" aseguró al ser consultado por la aparición de candidatura de Yasna Provoste y de una eventual opción de la Lista del Pueblo.