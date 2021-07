Provoste descartó renunciar a presidencia del Senado "mientras sea precandidata": "Nunca me he dejado pautear por la derecha"

12:08 No obstante, la parlamentaria indicó que "es una conversación que tendremos colectivamente".

Yasna Provoste reiteró su posición sobre mantenerse en el cargo de presidenta del Senado. Esto, en respuesta a la declaración emitida por parlamentarios de Chile Vamos, quienes pidieron su renuncia tras confirmarse su candidatura a la presidencia.

“Creemos firmemente que el rol que cumplen los máximos representantes de los tres poderes del Estado debe seguir siendo un papel institucional que no puede estar condicionado por intereses electorales”, sostuvieron los representantes oficialistas.

Al respecto, Provoste sostuvo que "efectivamente cuando uno trabaja a tiempo completo de candidata tiene mayores probabilidades que no hacerlo. La responsabilidad como presidenta del Senado es también muy demandante, porque hay una serie de reuniones que no se ven. Obviamente si fuera oposición o contricante, esperaría que uno se mantuviera en la tarea de presidenta del Senado, pero estoy en esta función porque la oposición tienen mayoría en el Senado y fueron nuestro pares quienes nos dieron esta responsabilidad", planteó.

Con ello, indicó que "es una conversación que tendremos colectivamente el día de mañana”, replicó.

No obstante, al ser nuevamente consultada sobre este tema en "La voz de los que sobran", la parlamentaria indicó que no renunciará "mientras sea precandidata".

"Nunca me he dejado pautear por la derecha, así que, que se queden tranquilitos no más”, zanjó.