Gobierno reitera rechazo a cuarto retiro de las AFP: "Existen transferencias directas a las familias"

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, se refirió al proyecto de cuarto retiro de las AFP que comenzará a discutirse el miércoles 11 de agosto en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

"Lo hemos dicho insistentemente, no ayudan a los chilenos, no ayudan a las pensiones, es el tiempo de mejorar las pensiones", sostuvo el secretario de Estado, añadiendo que "existen transferencias directas a las familias que nos permiten darles tranquilidad y hemos dicho que no las vamos a abandonar en ningún momento".

En este sentido, sobre las peticiones que han surgido para extender el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hasta diciembre, Ossa, replicó que "nuestro compromiso de siempre es ayudar a las familias en estos tan difíciles momentos, no creemos que los retiros de fondos de pensiones vayan en la línea adecuada. Desde luego las ayudas a las familias se extenderán siempre tomando en cuenta cómo evoluciona la pandemia".

El presidente Sebastián Piñera, en tanto, aseguró que la red de protección social va a estar disponible "el tiempo que sea necesario y aseguró que "va a seguir protegiendo a familias pero tendrá especial énfasis en la recuperación de empleos".