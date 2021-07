Presidente del PC: "Lo del apoyo a Boric no está bajo ningún punto de vista en duda"

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se refirió a la polémica surgida entre su conglomerado y el Frente Amplio debido a lo ocurrido en la Convención Constitucional con los apoyos.

En específico, el líder partidario hizo mención al apoyo comprometido en las presidenciales para Gabriel Boric, insistiendo en que no existen cambios al respecto y que no se dará libertad de acción a sus militantes. "No, libertad de acción no", sostuvo.

Asimismo, indicó que "nosotros, como PC, queremos cumplir con nuestro compromiso y nuestra palabra. Es decir, cuando hicimos el pacto, el que perdía apoyaba al que ganaba, pero para eso también tienen que abrirse las puertas con amplitud, tiene que considerarse que somos un pacto que es Apruebo Dignidad".

"Es un pacto ahora y que tendrá que seguir hacia adelante, que tendrá que ser un pacto en las listas parlamentarias y de cores. Yo creo que en eso estamos, estamos con la mejor voluntad de recomponer la situación", aseguró el parlamentatio.

Y en esta misma línea, reiteró que "lo del apoyo a Boric no está bajo ningún punto de vista en duda, pero hay otros temas que hay que ver. Para que el apoyo sea completo y se entienda como tal, por ejemplo podríamos acordar una lista única, porque está en discusión si hay una o dos listas y va a ser determinantes de unos y otros si hay una o dos listas".