Piqué: "Estamos esperando a que Messi firme la renovación"

El jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, insistió que siguen "esperando a que Messi firme la renovación" con el conjunto blaugrana y dijo que espera que esté "convencido" de seguir vistiendo la camiseta culé.

"Era esperable la pregunta", dijo Piqué, que intervino en la primera Gala de Campeones, organizada por LaLiga este viernes, a través de una video-llamada. "Estamos esperando a que Messi firme la renovación y poder tenerlo con nosotros. No creo que haga falta (convencerlo), espero que esté convencido", añadió.

Preguntado por otras cuestiones, el central del Barça recordó que la temporada pasada no fue buena. "El año pasado no fue el mejor de los años para nosotros. Es verdad que ganamos la Copa pero nosotros si no ganamos LaLiga o la Champions no es un buen año y esta temporada vamos con muchas ganas", indicó.

"LaLiga es la base de todo durante la temporada. Si en la Liga estamos bien iremos pasando fases en los otros títulos y podremos llegar a marzo o abril con opciones de ganarlos todos", recalcó Piqué.

En relación a la pretemporada, que este sábado continúa para el Barça con un amistoso ante el Stuttgart, el jugador culé dijo en tono jocoso que ya no se juegan partidos de pretemporada contra equipos de categoría inferior para ganar confianza. "Eso se hacía anteriormente, cuando jugaba el míster (Koeman) e iban a Holanda y ganaban 0-30. Ahora ya cada partido es serio y jugamos contra el Stuttgart y entiendo que será un partido competitivo", comentó.

"Tengo la misma ilusión del primer año, queremos empezar bien, coger buena dinámica porque normalmente cuando ganamos la Liga es porque cogemos buen ritmo y vamos con puntos de ventaja. A partir de aquí lo sabemos e intentaremos hacer que Real Madrid y Atlético no molesten", destacó.

Por último, en relación a la posible vuelta del público, dijo que "eso es lo que parece". "Espero que estemos jugando con público, esperamos que sea así porque es una gran noticia que vuelva la gente a los estadios", finalizó Piqué.