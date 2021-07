ICovid: Destacan buen escenario epidemiológico a nivel nacional aunque advierten de factores que pueden revertir tendencia

El informe ICovid que elaboran las Universidades De Chile, Católica y De Concepción, con datos de los ministerios de Salud y de Ciencia y Tecnología presentó el documento 51° donde destacan buen escenario epidemiológico a nivel nacional aunque advierten de factores que pueden revertir esta tendencia.

El reporte muestra que la carga nacional, que mide el promedio de nuevos casos diarios de la última semana por cada 100 mil habitantes, que fue 6,34, lo que comparado con el 7,11 de la semana anterior, significa una caída de 10,8%.

"Dicha reducción, sin embargo, es mucho menor que en las últimas cinco semanas, donde llegó a 25,8% en promedio", explican en el informe.

En esa línea también advierte que "será importante constatar, la semana que viene, si la pérdida de fuerza en la reducción de casos observada esta semana es un fenómeno transitorio o permanente".

En cuanto al nivel regional el indicador de carga toma los valores más altos en Los Ríos (20,11) y Atacama (11,23) y los valores más bajos en Aysén (4,36) y Magallanes (2,43). En las regiones restantes toma valores entre 5 y 10 casos por 100 mil habitantes (zona naranja).

las regiones donde la caída de casos perdió más fuerza, medido por la diferencia entre la caída de la última semana y la caída promedio de las cinco semanas anteriores, son O'Higgins (crecimiento de 13,5% vs. caída de 31,5%), Metropolitana (caída de 6,2% vs. caída de 29,5%) y Ñuble (caída de 2,7% vs. caída de 24,7%).

Según explicó el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Eduardo Engel, "es el mejor momento en mucho tiempo, pero la reducción de casos pierde fuerza: 10,8% la última semana vs. 25,8% promedio en las cinco semanas anteriores. Lo anterior y el relajo que se observa configuran un escenario donde la variante Delta podría ocasionar un nuevo brote".