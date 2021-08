Orrego insiste flexibilizar toque de queda en la RM: "No creo que la gente se cuide más por acostarse a las 10 de la noche"

12:59 "Cuando yo veo el mall lleno, la congestión tremenda, el Metro lleno, y nos dicen que no podemos ir a los restoranes hasta las 12 de la noche, pareciera que no es solo un tema sanitario", replicó el gobernador.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, volvió a solicitar al gobierno flexibilizar el toque de queda en la zona. Esto, a pesar de la negativa del ministro de Salud, Enrique Paris.

El secretario de Estado, aseguró este lunes que sería "peligroso pedir que hagamos bajar el toque de queda o disminuirlo con menos del 80% (de vacunación). Eso no lo vamos a hacer", sostuvo.

Ante esto, Orrego planteó que "ya estamos casi en el 80% y tenemos índices de positividad muy por debajo de lo que el mismo Gobierno ha establecido; lo único que no se cumple es que la segunda vacuna está 3 puntos abajo".

"En la RM tenemos 52 comunas, hay 6 comunas que están con problemas y tenemos paralizada a toda la región", replicó en radio Universo.

Asimismo, insistió en que la medida de mantener el toque de queda a las 22:00 horas no se justificaría.

"Cuando yo veo el mall lleno, la congestión tremenda, el Metro lleno, y nos dicen que no podemos ir a los restoranes hasta las 12 de la noche, pareciera que no es solo un tema sanitario el que está detrás de esta medida, porque ya no se justifica. A estas alturas es inexplicable; yo no creo que la gente se cuide más por acostarse a las 10 de la noche que a las 12", insistió.