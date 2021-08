Gobierno respondió a explicación de Loncón: "Perdió una oportunidad de hacer un llamado a la paz"

13:07 La Moneda abordó nuevamente los dichos de la presidenta de la Convención Constitucional y dijo que "no se necesita un estándar tan alto, no, un estándar básico, mínimo" para condenar el uso de las armas.

El ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, dijo que la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, "perdió una oportunidad de hacer un llamado a la paz", luego de que la representante salió a explicar sus palabras a El Mercurio, y sostuvo que "yo soy la presidenta de la Convención, no la presidenta de Chile".

"El fin de semana perdió una oportunidad de hacer un llamado a la paz, decir que no tenía un estándar, eso es tirar la pelota para el córner, por qué no decir que se condena la violencia, toda violencia", dijo el vocero de gobierno.

El ministro Bellolio añadió que "no se necesita el estándar de Nelson Mandela para decir que hay que deponer las armas, que no son parte de la democracia, sino exactamente lo contrario de la democracia, entonces no se necesita un estándar tan alto, no, un estándar básico, mínimo".