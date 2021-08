Loncón y llamados a condenar la violencia: "Hay una agenda política de la derecha, y en eso se han metido ministros, subsecretarios y convencionales"

09:34 "He dado varios puntos de prensa respecto a la situación, y más de eso uno no puede hacer en términos de los roles que le competen" dijo la presidenta de la Convención Constitucional, sobre los emplazamientos que le ha realizado el gobierno para que rechace los hechos de violencia en la macrozona sur.

La presidenta de la Convención Consititucional, Elisa Loncón, respondió a los llamados que le realizaron desde el gobierno a condenar la violencia en la macrozona sur, luego de que este fin de semana, en entrevista con El Mercurio, dijo no tener el estándar de Mandela para pedir que se depongan las armas.

Ayer, La Moneda dijo que Loncón perdió una oportunidad para hacer un llamado a la paz, a lo que la presidenta de la Convención Constitucional, en diálogo con Radio Cooperativa dijo que "hay una agenda política de la derecha, y en eso se han metido ministros, subsecretarios y convencionales de la derecha que quieren involucrarnos en esta situación de la violencia".

"He dado varios puntos de prensa respecto a la situación, y más de eso uno no puede hacer en términos de los roles que le competen. Creo que sería un error para la Convención ponerse al servicio de las demandas particulares que tienen los sectores políticos", dijo.

En esa línea, Loncón marcó una diferencia con el llamado realizado desde la Convención para la libertad de los presos del estallido. "La libertad va más allá de la izquierda y la derecha. Sólo que yo no me puedo meter a la agenda política de un sector en particular".

Sobre el trabajo de la Convención, Loncón reafirmó los dichos de días atrás del vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, y afirmó que en septiembre podría comenzar el debate sobre los contenidos de la nueva Constitución, luego de que en agosto se culmine el trabajo administrativo y de reglamentación.

Loncón además acusó falta de interés de las autoridades de gobierno en el desarrollo de la Convención y planteó que "a raíz de esa falta de atención hemos tenido todas estas dificultades en la instalación".