Bellolio abordó críticas de Loncón y sostuvo que el gobierno "tiene un interés profundo" en que la Convención "resulte muy bien"

Durante esta jornada el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, abordó las críticas de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, donde acusó falta de interés de las autoridades de gobierno en el desarrollo de la instancia.

Lee también: Loncón y llamados a condenar la violencia: "Hay una agenda política de la derecha, y en eso se han metido ministros, subsecretarios y convencionales"

A lo que Bellolio sostuvo que "decir que no es un interés del Gobierno significa no ver lo que ha sucedido hacia atrás, al contrario el Gobierno tiene un interés profundo en que esto resulte muy bien, tal y como lo he manifestado, en que sea un diálogo fructífero, en que propongan una Constitución que nos incorpore a todos y todas para tener ese pacto social que nos permita vivir en paz y en desarrollo durante los próximos años".

Al referirse al primer mes de funcionamiento de la Convención Constitucional, el secretario de Estado manifestó que "a pesar de algunos problemas iniciales, nosotros vemos que hoy está funcionando adecuadamente en lo que le compete al Gobierno y en los grados de autonomía que tiene la propia Convención. Nosotros tenemos una evaluación en que ellos son los que tienen ciertas reglas que tienen que fijarse y eso es lo que han estado haciendo durante estos días".

"Tenemos una esperanza puesta de que ese diálogo que se haga al interior de la Convención, sin exclusiones, sin cancelaciones, sea uno fructífero, porque necesitamos darnos un nuevo pacto social que nos permita convivir juntos, que nos permita que los próximos 30, 40, 50 años, estemos en el mismo país (...) Tenemos altas expectativas igual que la mayor parte de los chilenos sobre el trabajo que hace la Convención, ellos ya están instalados, están haciendo sus distintas comisiones, trabajando en el reglamento, más permanente y también haciendo la labor encomendada por los chilenos", manifestó.

En esa línea, el Portavoz de La Moneda señaló que "esperamos que el diálogo sea fructífero para que entregue una nueva Constitución que sea propuesta a los chilenos, hemos visto en algunos casos cosas que no nos parecen, algunas que justificaban la violencia, agresiones, cancelaciones, pero hoy la Convención está funcionando, ellos se dan sus propias reglas, tal como lo establece la propia Constitución (...) y esas se están haciendo hoy en la propia Convención, nos alegra que siga en buen funcionamiento y lo que esperamos es que haya un diálogo fructífero para ofrecerle a los chilenos y chilenas una nueva Constitución que nos incorpore a todos".