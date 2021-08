"Chiqui" Aguayo recordó polémica con Alberto Plaza: "Es peligroso desde dónde se mueve"

21:34 "Me carga hablar de él, porque encuentro que es un caballero que se cuelga de ciertas cosas para plantar su opinión política", aseguró la humorista.

“Primero me cargó, encontré que era un caballero clasista y también lo encontré machista. Me cargó, me cargó".

Así recordó la humorista, "Chiqui" Aguayo la polémica que vivió con Alberto Plaza en 2017, cuando la calificó como "flaite" por su rutina en el Festival de Viña.

Aguayo cuestionó en el programa "Pero Con Respeto", al artista, y aseguró que "aprovecha ciertas circunstancias para instalarse como una especie de opinador de cosas y construye algo que no existía”.

Incluso, fue más allá, asegurando que "es peligroso desde dónde se mueve, las cosas que dice, cómo se plantea, dónde se instala”.

"Me carga hablar de él, porque encuentro que es un caballero que se cuelga de ciertas cosas para plantar su opinión política. En su minuto se lo dije en su cara, encuentro que representa al Chile conservador, que mira en menos a las demás personas”, replicó.