Comisión de Reglamento de la Convención sesionará en la Universidad de Chile desde la próxima semana

17:09 La decisión no estuvo exenta de cuestionamientos por parte de constituyentes del oficialismo.

Durante una sesión extraordinaria realizada este sábado vía telemática, se informó que la Comisión de Reglamento de la Convención Constituyente comenzará a funcionar desde la próxima semana en la casa central de la Universidad de Chile.

Fue el secretario de la Comisión, Julián Saona, quien detalló el cambio de dependencias, asegurando que "desde el punto de vista físico en el edificio de la Cámara de Diputados, donde han trabajando durante el último mes, no es posible acoger a todas las comisiones y subcomisiones que se han ido construyendo en estas semanas. Por ello la Comisión de Reglamento recurrió a la Universidad de Chile”.

Asimismo, indicó que de "forma muy entusiasta, generosa y eficiente", el rector de la universidad, Ennio Vivaldi, puso tres salas a disposición de las tres subcomisiones.

"Son salas amplias, iluminadas, con sistema de audio, con proyección, en fin, tenemos que resolver si el aspecto de transmisión” añadió Saona, precisando que la entrega de las dependencias será a las 15:00 horas.

DIVERGENCIAS

Sin embargo, el anuncio no estuvo exento de cuestionamientos, comenzando por los reparos de la ex ministra de Educación de Chile Vamos, Marcela Cubillos.

"Igual esto se debiera haber conversado en la Comisión porque, de partida, tengo duda de porqué no resultaba usar las oficinas del Palacio Pereira (...) me gustaría que se acreditara que el Palacio Pereira no tiene instalaciones como para poder funcionar en esas 3 comisiones”, planteó.

La misma línea siguió Constanza Hube, quien calificó la decisión como una "imposición".

"El Palacio Pereira es verdad que no tiene las mejores instalaciones, pero tampoco somos tantos en las comisiones (...)esto no es una propuesta es una imposición, porque si hubiera sido una propuesta podría haberlo comentado durante toda la semana pasada, nunca lo comentamos".

Tras las reacciones, Saona intervino, replicando que “hablo como ministro de fe de esta comisión y me consta que las condiciones de espacio físico, de apoyo profesional, tecnológicas y de otro tipo no han sido las adecuadas para el funcionamiento de la convención durante el último mes”, zanjó.