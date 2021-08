Provoste por rechazo a aborto en comisión por voto DC: "Mi compromiso es que sea aprobado"

La comisión de Mujer de la Cámara rechazó la idea de legislar el proyecto que despenaliza el aborto debido al voto en contra de la parlamentaria de la DC, Joanna Pérez, lo que provocó los cuestionamientos a la candidata presidencial del partido, Yasna Provoste.

Pues distintas dirigentas de oposición criticaron el voto de Pérez por el compromiso que la presidenta del Senado dijo tener en el tema, por lo que reiteró su postura frente a la despenalización del aborto.

"He sido clara y lo reitero: la despenalización del aborto no es un tema valórico sino de DDHH de las mujeres y mi compromiso está en que el proyecto sea aprobado. Me la jugaré para que diputados DC apoyen en la Sala la iniciativa. Las mujeres de Chile merecemos más", manifestó Provoste.