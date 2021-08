Hermana de Valeria Vivanco por vuelco en el caso: "Lo ocultaron por mantener un prestigio ridículo"

Daniela Vivianco, hermana de la detective de la Policía de Investigaciones (PDI) asesinada en La Granja, Valeria Vivanco, se refirió al vuelco que dio el caso los últimos días y abordó diferentes puntos de reconstitución de escena realizada este lunes.

La joven cuestionó a los compañeros de la fallecida inspectora, quienes participaron de la diligencia en el marco de la investigación que se lleva en su contra por presunta obstrucción a la justicia.

"Ellos mienten. Y no sé si se pusieron de acuerdo. Pero de verdad, todos están mintiendo. Ellos sabían, están ocultando esto", aseguró en "Contigo en Directo" de CHV, acusando que el disparo que mató a su hermana habría provenido del arma de uno de los funcionarios que la acompañaban.

"No sé si fue accidental o intencional. No podemos descartarlo (...) y eso vamos a averiguar, de hecho ya lo estamos haciendo. Respecto al ocultamiento, aquí hay una persona que tenía una mayor antigüedad (...) ellos tenían la evidencia, a nosotros se nos informó 50 días después que tenían la pistola. Esa información no la tenían solo los compañeros de Valeria, sino todos los que participaron en las pericias. Los jefes, todos sabían esto y lo ocultaron por mantener un prestigio ridículo", replicó.

Incluso, Daniela, aseguró que "la persona que disparó fue al funeral".

Con ello, la joven aseguró que por información que ha recibido desde el interior de la institución, el caso podría, incluso, involucrar a altos rangos.