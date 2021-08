Piñera: "¿Quién propuso por primera vez un acuerdo para una nueva Constitución? Fuimos nosotros"

El presidente Sebastián Piñera, se refirió la noche de este martes al anuncio de extensión del IFE para octubre y noviembre.

En conversación con TVN, fue consultado sobre el Cuarto Retiro del 10% y si su próxima discusión en el Congreso influyó en la decisión de concretar esta ayuda.

"Nosotros veníamos preparando una extensión del IFE, pero tiene que ser de acuerdo a las circunstancias sanitarias, económicas y de empleo. No puede ser que la gente piense que el IFE es como el maná que cae del cielo, y no es así. El IFE no puede ser permanente, es un Ingreso Familiar de Emergencia".

Sobre el futuro, señaló que "voy a anticipar que vamos a tener una gran recuperación de la economía y del empleo en lo que queda de este año".

Por otro lado, Piñera también hizo referencia a la Convención Constitucional, reconociendo que "ha sido dificil" entenderse con la instancia.

No obstante insistió en que el gobierno "está comprometido" con el desarrollo del proceso.

"¿Quién propuso por primera vez un acuerdo para una nueva Constitución? Fuimos nosotros. Nosotros, eso se tradujo en una reforma constitucional, en un plebiscito y una elección de constituyentes".