Pamela Díaz y sus invitados en "Mochileros": "No hemos carreteado, pero hablamos y nos dan ataques de risa"

Hace un par de meses, TVN reveló que su nueva apuesta para las noches de los sábados iría de la mano de Pamela Díaz. En él, La Fiera se reunirá con distintos rostros de la televisión en diferentes puntos del país.

Tras varios adelantos a través de sus redes sociales, la espera llegó a su fin ya que el programa, llamado "Mochileros", tendrá su estreno mañana sábado a las 22:40 horas.

El destino inicial no es muy lejano para la también influencer, ya que en su estreno, Díaz viajará por el litoral central y se encontrará con Luis Jara y Katherine Salosny.

"Mochileros" es un formato de docurrealidad realizado por la productora La Industria, y ya ha recorrido el Litoral Central, Valdivia, Chiloé, San Pedro de Atacama, entre otros lugares, junto a invitados como Jordi Castell, Karen Doggenweiller y Carmen Gloria Arroyo.

"Nos hemos encontrado con que se han ido abriendo lugares que habían estado cerrados por la pandemia y la gente nos agradece estar ahí", cuenta Díaz, mientras añade que "Mochileros" traería de todo. "Está la belleza de Chile, porque hay lugares que yo no conocía y son hermosos, una buena conversación y entretención, que nos hace mucha falta por estos días", afirma.

¿Cómo lograste hacer este proyecto?

Yo le había comentado a muchas personas que quería hacer este tipo de programa. También le había propuesto a mi excanal la idea, pero no pasó nada y ya saben todo lo que pasó después de que no renové. Era una de las cosas que pensaba hacer sí o sí y resultó, se lo presento a TVN y aceptaron. La verdad es que he tenido un equipo exquisito, la paso muy pero muy bien con ellos, son muy profesionales y obviamente han tenido la experiencia de trabajar en este tipo de programas, así que ha sido más fácil.

¿El conocer a tus invitados hizo más sencillo el programa?

O sea, no he carreteado con ellos ni cosas así, pero en general he trabajado con la mayoría, hemos conversado y tengo muy buena onda con todos, entonces se me hizo súper entretenido. Te juro que nos daban ataques de risa. Siento que es un programa de entretención y de verdad se transmite lo entretenido de pasarla con ellos. Hasta el momento vamos súper, súper bien.

¿Hay alguno que sea tu favorito? Sin contar a Jean Phillip...

No te puedo decir, porque todavía faltan cuatro o tres invitados más. He estado con mi ídola Karen Doggenweiler, que la amo y adoro; estuve con Jordi en Chiloé y la pasamos súper bien, aparte como que él no veía a nadie desde hace cinco meses, estaba como un ermitaño el pobre todo solo allá; fuimos con Carmen Gloria al norte, hemos estado con la Caro Varleta, con la Katyna (Huberman) nos fuimos a Pichilemu donde nos metimos al mar... Esta semana vamos con el Nacho Gutiérrez a Constitución, estuve con Jean el domingo y Juan Falcón el miércoles en Osorno. Ahora estamos con Paredes en Coquimbo grabando. Pucha, todos me caen tan bien... y el Lucho Jara, la Kathy, por supuesto... Ay, no, no sé, ¡me gustan todos!.