La tajante respuesta del "Zafrada" que generó diversas reacciones en las redes sociales

Víctor Díaz, más conocido como el Zafrada, dio que hablar tras el capítulo de "El Discípulo del Chef" que se emitió este jueves por CHV.

Durante el espacio de entrevistas, el joven fue consultado sobre la vida personal de dos de sus compañeras: Kenita Larraín y Giuliana Sotela. En específico, sobre la relación que ambas habrían tenido con Luis Miguel.

Sin embargo, la respuesta de Díaz no fue la esperada. "Pero ¿por qué me vienen a entrevistar para eso?", "¡Qué me interesa la vida de ellas a mí!", replicó.

De inmediato, sus palabras generaron una serie de reacciones en Twitter.