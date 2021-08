Asesora de la "Tía Pikachu" renunció a la Lista del Pueblo y acusó "hostigamiento"

20:46 Por su parte, Giovanna Grandón dijo "voy a hacer un ‘parelé’ con la Lista del Pueblo porque estoy abocada a la Convención” y aclaró "que no es salirse" sino "concentrarse" en el organismo.

La asesora de la convencional Giovanna Grandón "Tía Pikachu", Claudia Pérez, renunció a la Lista del Pueblo tras acusar "hostigamiento" por parte de algunos dirigentes de la organización.

A través de una carta, Pérez sostuvo que la renuncia se debe “al hostigamiento, continuas fricciones, malas prácticas, actitudes matonescas y la evidente falta de probidad de algunos dirigentes, hechos denunciados y expuestos en diversos medios de comunicación como CIPER, por ejemplo”.

Durante esta jornada la "Tía Pikachu" conversó con La Segunda donde se refirió a la fallida candidatura de Cristián Cuevas por la LDP y sostuvo "se supone que se había votado (por la proclamación de Cuevas). Yo entré especialmente a votar y que después hayan hecho lo otro, no entiendo”.

“No estuve en las otras asambleas para saber qué pasó. Por el momento, voy a hacer un ‘parelé’ con la Lista del Pueblo porque estoy abocada a la Convención”, añadió.

“No es salirse, pero es concentrarse totalmente en la Constituyente. Tenemos que empezar a hacer trabajo territorial, vínculo con las personas. Con la LDP, por el momento, no es que me salga, pero no voy a participar de las asambleas, ni de las votaciones", aclaró Grandón.