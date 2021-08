Hombre en huelga de hambre por alto costo de hoteles sanitarios: "Esto es un gran negocio, está articulado"

Diversos viajeros se han declarado en huelga de hambre como reclamo contra las medidas preventivas impuestas por el Gobierno en marco de la pandemia por Covid-19.

Según los afectados hacer la cuarentena en hoteles sanitarios de tránsito puede costar cerca de $800 mil en su estadía.

Uno de ellos es Marcelo Parra, quien acusó un "cambio en la normativa" tras su retorno a Chile. En una conversación con Meganoticias Conecta sostuvo que "en el caso personal, yo salí de Chile 6 de febrero del 2020, sin tener conciencia de pandemia. Estuve trabajando todo este tiempo. Estuve trabajando 1 año y 8 meses fuera, todo producto de la contingencia social. Todo este tiempo estuve fuera hasta que tuve la oportunidad de volver".

En esa línea explicó que "cuando salí de Chile no tenía conciencia de pandemia. Cuando compré el billete de avión, la normativa decía que todos los chilenos residentes en Chile y extranjeros residentes en Chile, al ingresar al país tenían la obligación de hacer cuarentena de cinco días en una residencia sanitaria sin costo. El día 26 cambia la normativa y dice que todo chileno y extranjero residente que entre al país tiene que hacer una cuarentena obligatoria, en un hotel sanitario 10 días y pagado por el pasajero. Medidas totalmente arbitrarias".

"A mí no me impusieron el hotel, pero sí me impusieron elegir el hotel dentro de una gama de hoteles que ellos tienen. Lo más barato que había en ese minuto era $800 mil. Dentro de este abanico, efectivamente hay 78 hoteles operando", añadió.

Finalmente, criticó el proceso y manifestó que "esto es un gran negocio, está articulado y todos sabemos cuáles son las empresas que están gestionando este negocio y todos sabemos donde van los dineros y los capitales".