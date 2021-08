Doctor que fue detenido en el aeropuerto dijo que "olvidó" efecto de mezclar alcohol y medicamentos

El doctor Jaime García Biron, nutriólogo y diabetólogo, que tuvo un día de furia en el aeropuerto de Santiago ofreció disculpas por el maltrato que realizó contra funcionarios de una aerolíneas y sostuvo que "olvidó" el efecto de mezclar alcohol y medicamentos.

García conversó con Meganoticias donde relató que “ese día llegué al aeropuerto, pero me tomé un ravotril que es un medicamento para evitar crisis de pánico para evitar tener eso en el avión. En la espera, que es larga, me comí algo y me tomé un trago, uno, y eso me produjo una interacción entre el alcohol y el raviotril que me produjo un apagón".

“No me acordé, estaba asustado por el vuelo, pero tomarte un pequeño pisco sour, chico, y que se produzca esa reacción, tiene que ver con que no había comido nada en todo el día”, añadió.

En esa línea, el doctor afirmó que "la vergüenza que siento y la disculpa que tengo que dar a esos trabajadores, por siempre les daré disculpas y siempre me sentiré avergonzado".

Cabe mencionar que tras ser detenido por funcionarios de PDI, quedó apercibido por la Fiscalía luego de ser dejado en libertad.