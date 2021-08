Boric sostuvo que los retiros del 10% "tienen que parar" y en caso de aprobarse que "constituya renta"

El candidato del FA y PC, Gabriel Boric, se refirió a la discusión por el proyecto del cuarto retiro del 10% de las AFP, donde sostuvo que "tienen que parar" y en caso de que se apruebe que “constituya renta”.

En una conversación con Radio Infinita, Boric manifestó que “le he planteado a la bancada que tenemos que buscar cómo compatibilizar la extensión del IFE con un mecanismo donde se pueda permitir este retiro, pero que no sea de la manera regresiva que se han hecho los anteriores, en especial el primero y el tercero”.

“Si es que vamos a aprobar el retiro que constituya renta y que por lo tanto entre en el cálculo del impuesto global complementario, con el objetivo de que quienes no lo necesitan de manera urgente y angustiosa no tengan intensivos para sacarlo y que, por lo tanto, se limiten a quienes han sufrido pérdidas de ingresos y que sea una última ratio”, añadió.

En cuanto a los retiros de los fondos previsionales manifestó que "tienen que parar. Si eventualmente se aprueba un cuarto retiro no me cabe ninguna duda que van a haber quienes presenten al día siguiente un quinto retiro. Le he pedido a la bancada es que también de aquí en adelante todas nuestras acciones parlamentarias tienen que ser capaces de proyectar el futuro gobierno que vamos a tener”.