Manuela Royo y voto político contra Arancibia: "Lo que queremos hacer es que de verdad exista un debate en torno a los DD.HH."

La convencional Manuela Royo (D23), llamó a no temer al debate en torno a los DD.HH., luego del voto político de la comisión del ramo que determinó que el miembro de la instancia, el almirante (R), Jorge Arancibia (D7), no podrá participar de las audiencias públicas.

"De ninguna forma nuestra intención es ser una tiranía,ni ser déspotas como se nos ha dicho, lo que queremos hacer es que de verdad exista un debate en torno a los DD.HH. un debate político", dijo Royo.

La convencional añadió que "esta deuda que tenemos en derechos humanos, que hoy despues de 40 o 50 años, haya mujeres que cuentan cómo estuvieron presas, cómo fueron violadas, torutradas y que sus agresores sigan en la impunidad es un tema que no podemos desconocer; entonces no tengamos miedo a enfrentar el debate , no tengamos miedo a enfrentar las discusiones políticas en torno a los derechos humanos".

"Hoy le vamos a dar cara y vamos a hablar un debate abierto, por eso hoy también se le va a dar la palabra a Arancibia, no tenemos miedo de eso", dijo Royo, luego de que el almirante (R) y convencional solicitó el uso de la palabra en la instancia.