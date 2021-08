Brote Delta en Región de O'Higgins: Hay 21 casos entre confirmados y probables y cinco personas hospitalizadas

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que luego de que el ISP informó de un brote de variante Delta por 3 casos confirmados en la región de O'Higgins, dicha situación actualmente va en 21 casos confirmados y probables.

Daza afirmó que se trata de un brote familiar, pues 17 de los 21 casos participaron en una celebración de cumpleaños y de esos casos, 15 son confirmados y probables para coronavirus.

La autoridad dio a conocer que las muestras se enviaron a secuenciar y que se indaga si hay nexo con viajeros.

Los casos se encuentran en residencias sanitarias, excepto cinco de ellos que está hospitalizados, uno de los cuales está conectado a ventilación mecánica.

"Quiero detenerme en este brote, que es un claro ejemplo de qué puede ocurrir cuando en nuestras juntas sociales no nos cuidamos" dijo Daza, quien llamó a las personas a usar siempre mascarilla, en particular cuando se está en presencia de personas con las cuales no se convive.