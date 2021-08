Arancibia presentó sus descargos por "voto político": "Le han hecho un daño a esta comisión y a la Convención"

19:34 "El tema de los DD.HH. en su amplia magnitud es central, por eso entré a esta comisión, no para obstruirla", replicó el convencional.

El convencional Jorge Arancibia presentó sus descargos por la aprobación de un “voto político” en la Comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional que le impide ser partícipe de las audiencias públicas que realice lainstancia.

"Hay algunos que dicen que soy provocador porque llegué a la comisión de DD.HH. Es que con mi experiencia, con mis años y con lo que yo puedo aportar, yo entré a la comisión que creo que es central del proyecto de nueva Constitución que vamos a elaborar“, comentó.

Asimismo, aseguró que "el tema de los DD.HH. en su amplia magnitud es central, por eso entré a esta comisión, no para obstruirla, no para provocarla, en ningún caso para tener una actitud negacionista".

Por otro lado, cuestionó la decisión, asegurando que "cometieron un daño a la institucionalidad, a ese espíritu democrático que estamos tratando de construir con unos orígenes que a algunos nos separan, violentan, dividen, pero eso tenemos que reconstruirlo, esa era mi disposición”.

Arancibia también criticó la forma en que se enteró de lo ocurrido, y replicó que “le han hecho un daño a esta comisión y a la Convención (…) Les pido una consideración y un respeto a este hombre que les está hablando y que se me trate de acuerdo a lo que ha sido mi vida, trayectoria, recorrido, a que se me trate de los antecedentes que me acompañan”.