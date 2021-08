Comisión de DD.HH. de la convención decidió permanencia de Arancibia pero sin participar en subcomisión de Verdad Histórica

La comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional resolvió que el convencional de la UDI, Jorge Arancibia, permanecerá en la instancia. No obstante, el ex comandante en jefe de la Armada, no estará presente en la subcomisión de Verdad Histórica.

Esta última plantea audiencias para recibir a víctimas o familiares de personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos.

De esta forma, tras el voto político, Arancibia podrá estar presente en las audiencias de subcomisión de Marco General.

Al respecto, el convencional valoró la decisión, asegurando que "ahí me enmarco y ahí me voy a mover, y ahí voy a estar. Para que no quede ninguna duda al respecto. Esa es mi posición y no tengan ninguna preocupación que yo no cumpla mi compromiso".