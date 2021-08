Habló cliente al que le cercenaron la mano en mall chino: "El tipo este me retuvo, me puso cadenas"

"Estaba enajenado y quería matarme. Se me abalanzó con el machete y me propinó hartos cortes (...) Uno iba directamente a la cabeza, yo pongo la mano por inercia y me la cercenó".

Así fue parte del relato de Pablo Rojas, cliente de un Mall Chino en Recoleta, que el pasado 15 de agosto fue atacado por un locatario del recinto.

La víctima que terminó con su mano cercenada habló de lo ocurrido en TVN, recordando cómo fue atacado después de que el victimario lo acusó de haber estado robando. El agresor se encuentra en prisión preventiva.

"Yo fui a comprar con mi señora y al momento de salir sonó la alarma de algún producto. Yo había pagado todo como corresponde", comentó.

"El tipo este me retuvo, me puso cadenas y dejó a mi señora afuera. Le puso candado a la puerta. (...) Le entregué todo, con mi billetera. Me retuvo mi documentación", añadió, asegurando que después le pidió que se quitara la ropa.

"Yo no accedí. Se ofuscó y se me abalanzó (...) Sacó un machete, no sé de dónde (...) Yo le propiné un golpe, pero con la intención de poder neutralizarlo un momento suficiente para poder salir. En ningún momento fue para ocasionarle un daño irreversible", añadió.

Sin embargo, no pudo escapar y terminó con el corte de su mano.

"Yo trabajo como conductor, ¿qué hago yo ahora? Tengo un negocio de volantines y juego a nivel profesional hace 25 años. La confección de volantines... me falta una mano. Me cagó mi negocio, la vida y mi trabajo".