Piñera adelantó anuncio de plan de obras para afrontar la sequía a nivel nacional

El Presidente Sebastián Piñera, informó que en los próximos días dará a conocer un plan de obras para enfrentar la crisis hídrica que vive el país

"Llevamos 12 años de la peor sequía en la historia conocida de nuestro país, es cierto que hemos tenido lluvias en los últimos días, pero esta lluvia no compensa bajo ningún punto de vista sus efectos", sostuvo durante esta jornada de visita en la Región del Ñuble.

En este sentido, añadió que "por supuesto que significan un alivio, particularmente por la acumulación de nieve para esta temporada, pero no resuelve el problema de fondo".

Y sobre los anuncios, sostuvo que se trata de nuevas medidas para "prepararnos mejor para que esta sequía no afecte la calidad de vida de las personas, no afecte la disposición de agua para el consumo humano, no afecte la disponibilidad de agua para la agricultura y otros sectores".