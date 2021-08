Daniela Aránguiz en su paso por Maldita Moda: “Me sentí discriminada”

La exchica Mekano Daniela Aránguiz fue la nueva invitada del programa virtual de Canal 13, Hermanos separados al nacer, espacio conducido por Marcelo Marocchino y Nacho Pop.

La figura de televisión se refirió a su participación en el programa Maldita Moda en 2017, en el cual se encargaba de comentar los looks de otros personajes públicos. Bajo este contexto, Aránguiz confesó haberse sentido discriminada.

“Había grupos que eran elitistas y a mí me hacían el vacío muchas veces, sobre todo las mujeres”, explicó la esposa del “Mago” Valdivia, asegurando que era muy bienvenida pues venía llegando de Dubái y no conocía a todas las presentes del show.

“Sí, había trabajado en televisión toda la vida, pero no trabajaba en el ambiente de las redes sociales todavía (...) Entonces, como no me manejaba, le digo a una de las niñas que estaba de rostro del programa: ‘Me gustaría tener estos maquillajes’. Que me regalaran también porque yo veía que les traían maquillaje, entonces yo también quería” complementó.

“Al otro programa le digo: ‘¿Hablaste con la niña de los maquillajes?’. Y me dice: ‘Sí, lo que pasa es que la marca dice que tú no eres su perfil’. Y yo:’‘¿Cómo así su perfil?’. Fue algo que igual me marcó, porque tú dices: ‘¿Será verdad esto o no le dijo y ella me quiso decir eso?’”, recordó Daniela haciendo énfasis en que se sintió discriminada.

Junto con lo anterior, Aránguiz agregó que “a la semana me buscó una marca muy importante, Givenchy, para ser su rostro para las redes sociales. Y fue como ‘¿qué voy a estar llorando por una marca que no le llega ni a los talones a la marca que sí me quiere?’“.

“Yo pienso que estaban los celos ahí, porque yo sí me robaba la película del programa. Pero me sentí discriminada, después se me quitó, pero obviamente que en el momento sí te duele. Te hacen sentir mal. A mí nunca me gustó hacer sentir mal gratis a las personas. Yo sí he hecho sentir mal a mucha gente, pero no gratis. Siempre mis comentarios son respuestas”, señaló sin revelar el nombre de la persona en cuestión.