Renca se une a la iniciativa "Race to Zero" para frenar el cambio climático

20:43 La municipalidad de Renca, a través del alcalde Claudio Castro, anunció que se unió oficialmente Race to Zero, una iniciativa para hacer frente al cambio climático, en la cual sus miembros se comprometen a implementar iniciativas que permitan reducir las emisiones de gases efecto invernadero para 2030.

El alcalde Claudio Castro participó en el webinar #CarreraHaciaElFuturo donde compartió panel junto al High Level Champion COP25 de Chile, Gonzalo Muñoz; la directora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR)2, Maisa Rojas; Francisco Meza, miembro del Consejo Académico del Centro UC Cambio Global,; Flavia Liberona, miembro del Consejo Académico del Centro UC Cambio Global y Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática de la PUCV.

El encuentro fue organizado por CLG Chile, la Universidad del Desarrollo, el Centro de Cambio Global UC, la Universidad Católica de Valparaíso y el (CR)2. Este tuvo como objetivo mostrar los avances en acción climática desde las organizaciones no estatales a través de “Race to Zero” y “Race to Resilience”, a nivel mundial y nacional.

Durante su intervención, el alcalde de Renca, Claudio Castro se refirió a las acciones que se realizan desde el municipio para mitigar los efectos adversos de la crisis ambiental-climática.

"Frente al impacto del Cambio Climático es importante el involucramiento de los gobiernos locales. En Renca nos propusimos iniciar un camino de diálogo con las empresas y con el nivel central para la mitigación ambiental como lo es el impuesto verde. Queremos que Renca sea la primera comuna de Chile en iniciar este proceso donde es clave la articulación local, trabajando con las industrias en un modelo comunal que aporte cambios sustantivos", enfatizó.

Por su parte, Gonzalo Muñoz, High Level Champion COP25 de Chile, agregó que es necesario incrementar los compromisos desde los distintos sectores y llamó a las autoridades comunales a sumarse y replicar el compromiso hecho por la municipalidad de Renca.

"Las características de Renca, su población, cómo confluye la ciudadanía, el desarrollo empresarial e industrial en la comuna y lo que implica la superficie de su cerro, lo llevan a convertirse en una fuente de mitigación a la crisis climática donde hay tantas oportunidades de converger hacia es desarrollo sostenible", añadió.

"Esperamos que este compromiso se materialice y de esa forma podamos llegar a Glasgow con un incremento en los acuerdos con actores a nivel no estatales y subnacionales que ayuden a dejar, no solo un mayor legado de la Cop 25 una vez que entreguemos al Reino Unido la presidencia en Glasgow, sino que principalmente hayamos sido capaces de aterrizar los aprendizajes logrados en estos 2 años liderando la COP y que eso se refleje en un compromiso de iniciativas aplicables a la comuna de Renca y que esperamos repliquen otras autoridades municipales de nuestro país", sostuvo Muñoz.

Desde la municipalidad de Renca señalan que, como miembros de la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático, se ha sumado a los esfuerzos locales y nacionales en esta materia, cuyo desafío es brindar apoyo a las comunidades para que sean resilientes a los impactos de la crisis ambiental y en conjunto, abordar medidas que contribuyan a la mitigación de este fenómeno que constituye una de las principales amenazas para el desarrollo y bienestar de las poblaciones y territorios.

De esta forma, la labor de planificación es central para incorporar estos desafíos en los distintos instrumentos reconocidos en la ley tales como el Plan Regulador Comunal (PRC) y el Plan Comunal de Desarrollo (PLADECO) que orienten al desarrollo de la infraestructura verde y de los ecosistemas para que brinden protección contra desastres naturales, proporcionen bienestar y calidad de vida a la población.