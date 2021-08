Sence lanza programa de capacitación tecnológica para la tercera edad "Adulto digital"

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, en compañía de la Primera Dama, Cecilia Morel, el Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, el director nacional del Sence, Ricardo Ruiz de Viñaspre y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, participaron del lanzamiento de ocho cursos de capacitación en línea “Adulto Digital”, orientados a promover la digitalización de los adultos mayores de todo el país.

Los cursos son Ciberseguridad en entornos de aprendizaje digital: Computación básica; Comunicación en entornos digitales; Formulación y evaluación de proyectos; Ideas para crecer tu negocio; Liderazgo, Marketing digital y Trabajo en equipo. En la selección se consideraron los cursos con mayor número de inscripciones en personas mayores de 60 años, y también cursos ligados al desarrollo de habilidades esenciales para desenvolverse en un ambiente digital

El encuentro de lanzamiento se realizó en el Centro Espacio Mayor, dependiente de la comuna de Providencia, instancia en que las autoridades destacaron la importancia de integrar a los casi 3 millones de adultos mayores que hay en Chile, lo que equivale a un 16% de la población, a la era digital a través de herramientas más accesibles.

El programa “Adulto Digital” de Sence, busca precisamente entregar competencias que ayuden a mejorar la educación digital de los adultos mayores, a través de capacitaciones en áreas como Tecnología de la Información; Emprendimiento, Idiomas; Deberes, Derechos e Inclusión; Habilidades Socioemocionales entre otras.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, explicó que de acuerdo a los análisis de las inscripciones a cursos en línea de Sence, hoy la participación de personas mayores de 60 años representa solamente el 1,19% del total, con 8.754 inscripciones, de las cuales un 63,5% pertenecen a hombres y un 36,5% a mujeres.

“Nuestro objetivo, es incrementar esa cifra, llegando a más adultos mayores con estos cursos que son gratuitos e ilimitados y están disponibles para todas las personas mayores de 60 años que cuenten con un computador, tablet o smatrphone, para conectarse y realizar las capacitaciones los días y horarios que más les acomode”, resaltó el Ministro.

La primera dama y quien lidera el programa “Adulto Mejor”, Cecilia Morel, destacó que “una de las premisas de nuestro programa “Adulto Mejor” es que nuestras personas mayores se integren a la sociedad, que hagan redes, que no se aíslen, que estén conectadas. Y este programa – Adulto Digital - busca justamente eso, que no se queden atrás y que la tecnología ayude a mejorar su calidad de vida. Llamamos a los adultos mayores a informarse y atreverse en estos cursos de Sence que son gratuitos y simples; nunca es tarde para aprender. La tecnología nos inserta y nos facilita la vida, no podemos quedarnos atrás”.

Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, enfatizó que “las personas mayores están plenamente vigentes en el mundo laboral, pero a veces no cuentan con las competencias digitales y tecnológicas para mantenerse activos, por lo que estos cursos buscan terminar con dicha brecha. Queremos que no exista ninguna excusa para que los adultos mayores puedan sentirse y mantenerse activos si así lo desean”.

Los cursos ya se encuentran disponibles en la plataforma www.sence.cl de fácil acceso y rápida inscripción.

Sobre la forma de inscripción y la modalidad de las capacitaciones en línea, el Director nacional del Sence, Ricardo Ruiz de Viñaspre, explicó que “los adultos mayores solo deben buscar, en sence.cl, los cursos Adulto Digital. Se inscriben y pueden comenzar rápidamente los cursos, en el momento y lugar que ellos estimen. La idea, desde Sence, es hacerlos parte de cada uno de nuestros beneficios y cursos”.