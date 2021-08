ME-O propuso avanzar en "un programa único" con Boric y Provoste: "Si no vamos unidos perdemos"

09:08 El candidato aseguró que el abanderado de Apruebo Dignidad "tiene toda la energía, pero no tiene un verdadero plan de desarrollo y un plan de Gobierno y, al revés, en la ex Concertación hay muchas experiencias y no tienen energías. Hay que buscar una fórmula, unitariamente".

Tras ser absuelto de todos los cargos que se le imputaban en el caso OAS, un día después de inscribir su candidatura a La Moneda, Marco Enríquez-Ominami profundizó en los motivos para una cuarta postulación.

Según dijo, su "combate es la Constituyente desde incluso el 2009, cuando lo planteé en el desierto y me mandaron a fumar opio. (...) Acá estamos (con la Convención Constitucional) y yo creo que está amenazada por Zañartu y Espinita, por el Presidente Piñera y Sebastián Sichel. Ambos, que son lo mismo, con una minoría muy activa, muy creativa en la Constituyente, de la derecha, están minando la credibilidad y la dinámica", aseguró.

En este sentido, replicó que el proceso "está en peligro y creo que a Gabriel Boric, que es un gran diputado, y a Yasna Provoste, que es una gran senadora, no les alcanza".

Por lo mismo, sobre la campaña presidencial, propuso en Tele13 Radio crear un "programa único" de gobierno con Gabriel Boric y Yasna Provoste.

"La experiencia comparada indica que si no vamos unidos perdemos", dijo, haciendo referencia a las fallidas primarias unitarias de la izquierda.

"Yo he propuesto algo que no ha escuchado respuesta, por qué no hacemos con Boric un programa común junto a Yasna Provoste. Un programa único", comentó.

Al respecto, el candidato aseguró que el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, "tiene toda la energía, pero no tiene un verdadero plan de desarrollo y un plan de Gobierno y, al revés, en la ex Concertación hay muchas experiencias y no tienen energías. Hay que buscar una fórmula, unitariamente".