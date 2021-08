Cristian Cuevas reaccionó a escándalo por candidatura de Ancalao: "Tiene un historial de fraudes"

11:58 El ex precandidato también hizo referencia a la renuncia de Fabiola Campillai y manifestó que apoyará su candidatura al Senado.

Cristian Cuevas, ex precandidato de la Lista del Pueblo, se refirió en Biobio a la polémica baja de la candidatura de Diego Ancalao.

Sobre lo ocurrido, el dirigente sindical, aseguró que no le habría sorprendido.

"Diego Ancalao tiene un historial de fraudes, por lo que está registrado, no es una cuestión que diga yo. Lo encuentro lamentable porque daña el ejercicio, la energía, la fuerza de voluntades nobles y honestas que La Lista del Pueblo estaba trabajando”.

Asimismo, también fue consultado sobre otra de las sorpresas al interior del movimiento, relacionado de forma específica con la renuncia de Fabiola Campillai. En este sentido, además de confirmar que apoyará su candidatura independiente al Senado, reafirmó su importancia como figura política.

“Fabiola es el cuerpo, la vida y la ética de este tiempo de violencia por parte del Estado y el gobierno de Sebastián Piñera que se ejerció contra el pueblo en medio de la revuelta”, aseguró.

Y en esta línea, comentó los que habrían sido sus motivos para dar un paso al costado.

"Fabiola, sin duda, con quien yo he conversado, ella reflexionó en sus capacidades que tiene cualquiera compañera mujer (...) candidatura al Senado que tenemos que acompañar ojalá con una gran victoria. Y se aleja, seguramente por lo mismo que yo he planteado. Uno no puede estar en un lugar donde se ejerce un trato y una acción de la política en forma violenta", zanjó, haciendo referencia a dos de los integrantes de la Lista del Pueblo que habría