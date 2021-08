Ministro de Salud cree que no se pedirá un nuevo estado de excepción

10:50 Si la medida no se renueva, ya no habría toque de queda.

El ministro de Salud, Enrique Paris, adelantó que con las bajas cifras de contagios de Covid-19 y hospitalizaciones en el país, "no creo que el Gobierno vuelva a pedir el estado de excepción constitucional".

El titular de Salud se refirió sobre la posibilidad de levantar el toque de queda que rige en el país actualmente: "Pienso que no, porque la gente durante la noche se va de fiesta, se libera mucho más y toma alcohol. Justamente en esas condiciones se pierde la capacidad de usar la mascarilla o de mantener el distanciamiento", dijo en una entrevista a LUN.

"El toque de queda no es una medida política, como han dicho algunos, es una medida sanitaria, que ha demostrado ser útil", aseguró Paris y adelantó que "una vez que se termine el estado de excepción constitucional", el próximo 30 de septiembre, "el toque de queda va a desaparecer. No creo que el Gobierno vuelva a pedir el estado de excepción constitucional con las cifras que tenemos actualmente".

Aún así, el ministro recalcó que "no es bueno correr riesgos. Lo mejor es ser prudentes e ir paso a paso como dice nuestro programa. Hasta el momento nos ha ido bien, ¿para qué vamos a hacer cambios bruscos? Seamos prudentes con los cambios".

Por otro lado, el secretario de Estado se refirió a la buena situación epidemiológica nacional, y señaló que "no hay que cantar victoria ni decir que hemos logrado dominar la evolución del virus, porque no es así" y que, aunque ya arribó la variante Delta al país, "no hay tanto caso comunitario todavía" y que "puede que la gente se enferme con variante Delta, puede que sienta molestias, pero si está con sus dosis completas, no va a tener una evolución negativa".