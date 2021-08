Marco Enríquez-Ominami: "No me habría lanzado si la consulta hubiese sido buena, habría sido una demostración de fuerza. Pero no lo fue"

El candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, analizó su cuarta aventura con miras a La Moneda, y proyectó su rol dentro de las candidaturas de la oposición.

Enríquez-Ominami asegura que creó Unidad Constituyente, pero "el 17 de mayo, prendí la televisión y vi al presidente del PS camino a RD para armar una primaria con ellos. No llamó a Chahín ni nos llamó a nosotros. Luego, Boric y Jadue no se preocuparon tampoco por la unidad y la rompieron", dijo a El Mercurio.

"Después, cuando Elizalde vuelve al mismo pacto que había abandonado, él y Maldonado me dicen, como abogados, que no puedo participar en una consulta, porque tengo problemas de justicia", fustigó ME-O.

Consultado respecto a por qué se postula nuevamente a la presidencia, el candidato respondió que se lanza "porque Yasna Provoste tuvo una muy mala consulta ciudadana y Boric, que se estacionó en las encuestas, no quiere dialogar. No permitiré eso. No voy a resignarme a que el mundo político del que yo vengo quede huérfano".

"No me habría lanzado si la consulta hubiese sido buena, habría sido una demostración de fuerza -aseguró- Pero no lo fue. No me voy a quedar con los brazos cruzados si mi ex partido, el de Allende, tiene 30 mil votos".

"Yo estoy convencido de que Provoste y Boric no son los mejores para representar a la oposición y defender la Convención Constitucional", cerró Marco Enríquez-Ominami.