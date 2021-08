Ministro del Interior dijo que Carabineros está en proceso "de reforma, no de refundación"

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, rechazó cualquier tipo de reemplazo de la institución de Carabineros, en medio de una actividad donde se anunció que cada unidad policial contará con al menos un oficial capacitado en materia de género.

"Lo que más nos pide la gente son más carabineros, no menos, no nos piden menos vehículos, menos comisarías. Carabineros tiene una historia que no se puede borrar", dijo Delgado, en dichos que se producen luego de la polémica generada por la Comisión de DD.HH., que abrió el debate respecto de la sustitución de Carabineros tras aprobar una propuesta en dicho sentido.

El titular de Interior además planteó que "hay que tener cuidado cuando se quiere hacer un punto político, pero no se entiende la historia de Carabineros, no se entiende el proceso en el que estamos ahora, un proceso de reforma, pero no de refundación".

"¿Quién reemplazaría a Carabineros?", cerró el jefe político del gabinete.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en tanto, dijo que en sus reuniones con autoridades locales, "ninguno me ha pedido que cierre un cuartel".

"Vamos a seguir trabajando. De los errores también hemos aprendido", añadió.