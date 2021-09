Sichel llamó a los parlamentarios a aprobar proyecto de pensiones presentado por el Gobierno: "Sentimos que es un avance"

11:37 Además el candidato presidencial criticó al diputado Ilabaca que cuestionó la iniciativa diciendo que le parecía "un chiste". "Parece ser que él como tiene un gran sueldo de parlamentario no tiene a nadie de su familia que reciba la pensión básica solidaria y no sabe lo significativo que es ese aumento para esa persona", sostuvo Sichel.´

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, se refirió al proyecto de pensiones que presentó el presidente Sebastián Piñera e instó a los parlamentarios para que aprueben la iniciativa.

Sichel sostuvo que "no podemos seguir avanzando en una sociedad preocupada de cómo se retiran las platas de las pensiones y no cómo se mejoran. Nosotros proponemos una cosa vital, avanzar en mejorar sustancialmente las pensiones de miserias que tenemos hacía adelante, sin caer en la ridiculez de una discusión que tiene paralizada por 6 años cualquier reforma de pensiones".

"Sentimos que es un avance el proyecto de ley del Gobierno de ayer, porque destraba parte de la discusión, una parte importante, las pensiones básicas solidarias y su aumento en cobertura y monto, que es esencial", añadió.

El abanderado de Chile Vamos instó al parlamento a aprobar el proyecto del Gobierno y además criticó los dichos que realizó el diputado Marcos Ilabaca al decir que la iniciativa le parecía "un chiste".

"Por lo tanto llamamos al Congreso a aprobarlo hacia adelante. Me dio vergüenza cuando un parlamentario dijo que 'era una miseria o un chiste' parece ser que él como tiene un gran sueldo de parlamentario no tiene a nadie de su familia que reciba la pensión básica solidaria y no sabe lo significativo que es ese aumento para esa misma persona"