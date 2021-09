Convencionales acusados por diputados oficialistas por recibir IFE apuntaron a que sistema no se actualizó

Como "problemas del sistema", calificaron algunos de los convencionales que fueron denunciados por los diputados Cristián Labbé (UDI) y Karin Luck (RN), de recibir el IFE , pese a recibir la dieta de $ 2,5 millones correspondiente a su cargo.

Damaris Abarca aseguró que no se trata de un tema de probidad, sino que no se actualizó la información del Registro Social de Hogares. "Acá hay un tema de no actualizacion y esto fue porque probablemente tomó junio. Nosotros recibimos recién la dieta a fines de julio, entonces hay un tema que no se ha actualizado el sistema".

La convencional del PC, Valentina Miranda, en tanto, planteó que "efectivamente el sistema debería haberse actualizado de manera espontánea. Recibimos nuestro sueldo el 4 de agosto, el RSH se pagó el 3 de agosto. En el caso mío yo no lo recibí, lo recibió mi madre que es jefa de hogar y yo decidí retirarme de su RSH precisamente porque me di cuenta de que cursó el pago de julio".